Попытка самоубийства девочки-подростка в Харькове: подозревают группы смерти

6 марта около 4:00 патрульные заметили на проспекте Александровском 13-летнюю девушку, которая была на улице одна. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские увидели порезы на ее руках, вызвали скорую и сотрудников полиции Индустриального района. Школьнице оказана медицинская помощь, о происшествии сообщено матери, которая унесла девушку домой.

Установлено, что в последнее время 13-летняя девушка находилась в депрессивном состоянии. В социальной сети на своей странице она разместила стихотворение суицидального характера. После чего несовершеннолетняя получила сообщение от неизвестного пользователя с предложением начать игру. Выполнил первое условие, школьница решила снова войти в соцсеть. Однако данный аккаунт уже был заблокирован.

После просмотра фильма суицидального характера, девушка ушла из дома с намерением покончить жизнь самоубийством.

Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.