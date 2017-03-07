 

Попытка самоубийства девочки-подростка в Харькове: подозревают группы смерти

07 марта 2017 г. 12:49
139 просмотров

6 марта около 4:00 патрульные заметили на проспекте Александровском 13-летнюю девушку, которая была на улице одна. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Полицейские увидели порезы на ее руках, вызвали скорую и сотрудников полиции Индустриального района. Школьнице оказана медицинская помощь, о происшествии сообщено матери, которая унесла девушку домой.

Установлено,  что в последнее время 13-летняя девушка находилась в депрессивном состоянии. В социальной сети на своей странице она разместила стихотворение суицидального характера. После чего несовершеннолетняя получила сообщение от неизвестного пользователя с предложением начать игру. Выполнил первое условие, школьница решила снова войти в соцсеть. Однако данный аккаунт уже был заблокирован.

После просмотра фильма суицидального характера, девушка ушла из дома с намерением покончить жизнь самоубийством.
Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.