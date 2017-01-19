Попытка суицида в результатке конфликта с сослуживцами? Правоохранители расследуют смерть военнослужащего

Военнослужащего одной из частей, находящихся в Луганской области в Харьков доставили на вертолете 8-го января. До этого он уже около полутора суток находился в госпитале Северодонецка. Причина, по которой парню не смогли оказать необходимую медицинскую помощь там, - крайне тяжелое состояние, в котором он находился.

Дмитрий Горбунов, начальник регионального медиацентра Минобороны:

У нього було черепно-мозкова травма численні забої кінцівок, живота, а також опалення дихальних шляхів і ротової полості.

9 дней харьковские врачи боролись за его жизнь. Из-за ожогов и характера травм у военнослужащего постоянно держалась высокая температура. Спасти его так и не удалось. 17 января около 12-ти часов дня военный умер. И практически сразу в СМИ появилась информация о том, как служащий ВСУ мог получить подобные травмы. По одной из озвученных версий повреждения - результат побоев, полученных от сослуживцев, после которых пострадавший напился уксуса. Правда, подтвердить или опровергнуть такую версию в военной прокуратуре не могут. Говорят - проверкой занимаются их коллеги из Луганской области.

Сергей Банников, зам. военного прокурора Харьковского гарнизона:

Військовою прокуратурою Луганського гарнізону та зональним відділом військової служби правопорядку Луганського гарнізону проводиться по даному випадку перевірка. Будь яких фактів внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань військовою прокуратурою Харківського гарнізону не вносилося.

Подобного рода травмы вполне могли быть получены и в результате участия в боевых действиях, отмечает начальник регионального медиацентра Минобороны Дмитрий Горбунов. Правда уточнить, находилась ли часть, в которой служил военный, на передовой, Горбунов не может. Лишь говорит - умерший был контрактником, родом из Хмельницкой области, относился к механизированной бригаде ВСУ. Травмы, скорее всего, получил накануне рождества - 6 января. Узнать у самого пострадавшего его версию событий также не представлялось возможным. Парень почти все время находился в состоянии медикаментозной комы.

Дмитрий Горбунов, начальник регионального медиацентра Минобороны:

Декілька днів він перебував на апараті штучного дихання. Також він на короткий час приходив до тями і знову з ним важко було розмовляти. Тому точно сказати він нічого не зміг.

Но окончательную точку в причинах смерти военного может поставить экспертиза. Она уже назначена харьковскими правоохранителями в рамках расследования уголовного производства, открытого по статье 348-й - посягательство на жизнь правоохранителя, представителя общественного формирования по охране порядка и государственной границы или военнослужащего.