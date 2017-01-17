 

Португалия пожаловалась на Испанию из-за радиоактивных отходов у границы

17 января 2017 г. 16:28
Источник: Левый берег
14 просмотров

Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле границы без оценки воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщает The Local.

Согласно жалобе Лиссабона, Мадрид нарушил директиву ЕС, обязывающую государства начать консультации относительно потенциального трансграничного воздействия на окружающую среду.

Соответствующая жалоба была подана в Брюссель в понедельник, 16 января.

Также сообщается, что в день подачи жалобы около 200 человек присоединились к акции протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.

Как отмечается, прибегнуть к такому шагу Португалию заставило решение правительства Испании, принятое в конце декабря, о разрешении на строительство склада ядерных отходов на АЭС Альмадридмарас в центрально-западной Испании, расположенного примерно в 100 км от границы с Португалией.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.