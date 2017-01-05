 

После столкновения один из автомобилей сбил пешехода - авария на ХТЗ

05 января 2017 г. 16:26
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Сегодня около 10-30 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Мира не разминулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ 2110. 

По информации УПД ГУНП, ВАЗ (водителю 31 год) двигался от Московского проспекта в сторону проспекта Александровского, Volkswagen (водителю 50 лет) ехал от улицы Генерала Момота в направлении Бекетова. После столкновения Volkswagen выбросило на обочину, машина сбила 70-летнего мужчину и врезалась в столб. 

С места аварии пенсионер был госпитализирован с травмой ноги. 

Обстоятельства устанавливаются. 

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