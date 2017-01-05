После столкновения один из автомобилей сбил пешехода - авария на ХТЗ

Сегодня около 10-30 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Мира не разминулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ 2110.

По информации УПД ГУНП, ВАЗ (водителю 31 год) двигался от Московского проспекта в сторону проспекта Александровского, Volkswagen (водителю 50 лет) ехал от улицы Генерала Момота в направлении Бекетова. После столкновения Volkswagen выбросило на обочину, машина сбила 70-летнего мужчину и врезалась в столб.

С места аварии пенсионер был госпитализирован с травмой ноги.

Обстоятельства устанавливаются.