После столкновения с ВАЗом Нива въехала во двор частного дома - авария на ХТЗ

Накануне около 21-00 на улице 12 Апреля не разминулись автомобили ВАЗ 21099 и Нива, которая после столкновения вылетела с проезжей части и снесла бетонный забор частного дома.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, никому из участников ДТП госпитализация не потребовалась. По словам свидетелей, на месте работали патрульные и водитель Нивы проходил тест на драгере.

Как сообщили в патрульной полиции, у водителя Нивы были замечены признаки алкогольного опьянения. На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП.