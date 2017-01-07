 

После столкновения с ВАЗом Нива въехала во двор частного дома - авария на ХТЗ

07 января 2017 г. 11:37
466 просмотров

Накануне около 21-00 на улице 12 Апреля не разминулись автомобили ВАЗ 21099 и Нива, которая после столкновения вылетела с проезжей части и снесла бетонный забор частного дома. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, никому из участников ДТП госпитализация не потребовалась. По словам свидетелей, на месте работали патрульные и водитель Нивы проходил тест на драгере.

 

Как сообщили в патрульной полиции, у водителя Нивы были замечены признаки алкогольного опьянения. На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.