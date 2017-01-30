Пострадавшие от взрыва газового баллона в Слобожанском нуждаются в донорской крови

Первой из пострадавших от взрыва газового баллона в поселке Слобожанское в харьковской больнице скорой неотложной помощи оказалась 23-летняя женщина - невестка хозяйки квартиры. Ее в Харьков доставили санавиацией еще в субботу. Именно она, утверждают свидетели, выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от пламени.

Алла Мищенко, соседка:

Все выскочили, она одна осталась заблокирована на балконе. Она просила о помощи. Ей люди снизу сказали - либо гореть, либо прыгать. Она сама выпрыгивала. Цеплялась.

Этот прыжок, фактически спас девушке жизнь. Хотя у нее обожжено 60% кожи, к уже имеющимся ушибам и рваным ранам вскоре могут добавится и более сложные травмы от падения, ее состояние медики оценивают лучше, чем остальных 4-х. На этих кадрах, снятых одним из очевидцев на месте событий, есть и пострадавшие. То, что они могут самостоятельно передвигаться после перенесенного, врачи называют результатом ожогового шока. Муж и сын хозяйки квартиры, а также два нанятых работника в момент взрыва находились в квартире и получили самые тяжелые травмы. Именно из-за них потребовались почти сутки на относительную стабилизацию состояния. После чего пострадавшие были доставлены в ожоговый центр в Харькове. И, несмотря на все усилия врачей и проводимую терапию, сегодня в 11 утра скончался 52-летний работник. Не дают гарантий медики и троим оставшимся пациентам.

Валерий Ким, врач-комбустиолог высшей категории:

Их состояние крайне тяжелое, к сожалению, у них, в принципе сверхкритические травмы, тотальные и субтотальные ожоги пламенем, притом глубокие, с поражением дыхательных путей, многофакторным поражением и, возможно с эффектом так называемой по типу баротравмы, потому что взрыв в закрытом помещении. Ну и плюс пламя, пластик, все это горение.

Пламя сразу охватило всю 2-комнатную квартиру. И от гибели прямо на месте всех находившихся внутри, спасло то, что взрывная волна вышла наружу, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС Игорь Лупандин. В результате выбиты оказались не только двери и окна в самой квартире, но и пострадали входные двери соседей, а также оконные рамы лестничного пролета с пятого по третий этажи. А вот трещин в несущих конструкциях при первичном и повторном осмотре 5-ти этажки спасатели не обнаружили. Теперь же основная задача - установить причину взрыва.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС:

Если газовый баллон находится при минус, потом попадает в теплую среду, он расширяется и, естественно, под большим давлением может идти деформация, нарушение целостности газового баллона и, с учетом того, что есть открытое пламя, мог произойти взрыв. Но это одна из версий.

Второй версией идет нарушение технологического процесса во время эксплуатации газового оборудования при монтаже натяжного потолка. Правоохранителями на данный момент открыто уголовное производство по статье - нарушение установленных законом требований пожарной безопасности. Также ведется проверка разрешений на проведение подобных работ и наличие договора между работниками и хозяйкой квартиры. В поселке работает жилищная комиссия, которая будет решать, в каком состоянии находится жилой дом и требует ли он ремонта. Между тем в Слобожанском местные жители начали сбор средств в помощь пострадавшим, а харьковские врачи просят сдать для них кровь.