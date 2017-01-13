 

Пожар в Харьковском районе: погиб мужчина

13 января 2017 г. 10:12
44 просмотра

12 января в 20:22 произошел пожар в жилом одноэтажном доме на двоих хозяев в пос.Большая Рогань, ул. Б.Хмельницкого, 6. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей, неравнодушные люди успели вынести из задымленной комнаты хозяина одной из половин дома.

Во второй половине работали спасатели. Они вынесли на свежий воздух брата хозяина дома и его товарища. Последний умер от сильного отравления продуктами горения на месте. Второго мужчину госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.

Площадь пожара составила 7 кв.м. Огнем были охвачены диван, домашние вещи и стена дома. В 21:00 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.