Пожар в Харьковском районе: погиб мужчина

12 января в 20:22 произошел пожар в жилом одноэтажном доме на двоих хозяев в пос.Большая Рогань, ул. Б.Хмельницкого, 6. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей, неравнодушные люди успели вынести из задымленной комнаты хозяина одной из половин дома.

Во второй половине работали спасатели. Они вынесли на свежий воздух брата хозяина дома и его товарища. Последний умер от сильного отравления продуктами горения на месте. Второго мужчину госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.

Площадь пожара составила 7 кв.м. Огнем были охвачены диван, домашние вещи и стена дома. В 21:00 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.