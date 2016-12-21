 

При попытке задержания найден застреленым экс-заместитель главы "Нафтогаза"

21 декабря 2016 г. 16:48
Источник: Украинская правда
181 просмотр

В Винницкой области в своем доме застрелился бывший заместитель главы "Нафтогаза" времен Януковича – Геннадий Юрьев.

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, в среду сотрудники военной прокуратуры явились в его дом в поселке в Тывровском районе.

"С целью проведения неотложных следственных действий, а именно задержания подозреваемого в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - УП) сотрудники военной прокуратуры прибыли в дом", - сказал он.

"Еще до их попадания в дом, они услышали хлопок. Внутри они обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову", - сказал Тракало.

Он добавил, что личность убитого устанавливается.

В то же время, источники УП подтвердили, что найденный в доме мужчина - это Геннадий Юрьев. Впоследствии представитель генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила УП, что именно Юрьев был найден в доме мертвым.

Чуть позже Сарган в своем посте в Facebook написала, что Генпрокуратурой в пределах уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО "Черноморнефтегаз" НАК "Нафтогаз Украины" при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений были проведены обыски.

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины", который вероятно выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения. В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа", - написала она.

Юрьев работал заместителем главы "Нафтогаза", когда компанию возглавлял Евгений Бакулин. Он входил в так называемую группу РосУкрЭнерго.

Он был фигурантом расследования, которое касалось злоупотреблений на государственных тендерах. Подозреваемыми в этом деле являются братья Александр и Сергей Кацуба.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.