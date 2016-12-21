 

Причиной задымления в метро могла стать дымовая шашка - чиновник горсовета

21 декабря 2016 г. 19:26
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Как сообщил на своей странице в Фейсбук директор Департамента информации и по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, сейчас специалисты разбираются в причинах задымления на Алексеевской линии метрополитена. В сообщении сказано:

 

По поводу задымления на станции метро "Метростроителей". Задымление, как утверждают наши специалисты, имеет внешний характер. То ли у вентиляционной шахты кто-то поджег дымовую шашку, то ли бросил ее зажженной в эту шахту. Разбираются. Никаких иных причин для задымления не было - технически все исправно.

 

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