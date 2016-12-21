Причиной задымления в метро могла стать дымовая шашка - чиновник горсовета

По поводу задымления на станции метро "Метростроителей". Задымление, как утверждают наши специалисты, имеет внешний характер. То ли у вентиляционной шахты кто-то поджег дымовую шашку, то ли бросил ее зажженной в эту шахту. Разбираются. Никаких иных причин для задымления не было - технически все исправно.