 

Приехали на семейную ссору - нашли наркотики:патрульные нашли в квартире у харьковчанина каннабис

21 декабря 2016 г. 13:36
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Вчера около 22.00 патрульные прибыли на Проспект Гагарина по сообщению о семейной ссоре. Как оказалось, сын выгнал свою мать из квартиры, где они проживали вместе и не пускал ее обратно. Инспекторы убедили юношу открыть двери и вошли в квартиру, при общении с полицией парень начал заметно нервничать.

Патрульные решили провести поверхностный осмотр и обнаружили сверток с канабисом. При дальнейшем осмотре в квартире была найдена еще марихуана и полицейские вызвали на место событий следственно-оперативную группу.

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