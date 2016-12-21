Приехали на семейную ссору - нашли наркотики:патрульные нашли в квартире у харьковчанина каннабис

Вчера около 22.00 патрульные прибыли на Проспект Гагарина по сообщению о семейной ссоре. Как оказалось, сын выгнал свою мать из квартиры, где они проживали вместе и не пускал ее обратно. Инспекторы убедили юношу открыть двери и вошли в квартиру, при общении с полицией парень начал заметно нервничать.

Патрульные решили провести поверхностный осмотр и обнаружили сверток с канабисом. При дальнейшем осмотре в квартире была найдена еще марихуана и полицейские вызвали на место событий следственно-оперативную группу.