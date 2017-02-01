Пьяный водитель квадроцикла пытался скрыться от патрульных и попал в ДТП

Сегодня утром около 5-30 во дворе жилых домов в районе улицы Клочковской патрульные заметили квадроцикл, двигавшийся с выключенными фарами - мотошлемы ни на водителе, ни на его пассажире застегнуты не были. На требование патрульных остановиться водитель не отреагировал и скрылся.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, через пару минут копы услышали крики и на одной из близлежащих улиц обраружили перевернутый квадроцикл - транспортное срезство наехало на сугроб и водитель не справился с управлением. Патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на алкоголь.

Как сообщили в патрульной полиции, "в результате осмотра на водителя квадроцикла составили два административных протокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Кроме этого, водитель получил два постановления за нарушение правил дорожного движения, так как управлял квадроциклом без соответствующей категории водительского удостоверения и не выполнил требования полицейского об остановке. Квадроцикл был эвакуирован на штрафплощадку."