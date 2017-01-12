 

Пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, застрял в сугробе

12 января 2017 г. 11:30
815 просмотров

Накануне около 4 утра патрульные начали преследование автомобиля Rover, водитель которого нарушил ПДД и на требование полицейских не остановился. 

Во время погони водитель не справился с управлением, заехал сугроб у обочины и врезался в забор возле входа в метро на перекрестке Героев Труда-Академика Павлова. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, у 41-летнего водителя были замесены признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 1.58 промилле алкоголя в крови. 

На водителя авто были составлены протоколы по ст. 122, ст.124 и ст.130 КУоАП. 

Видео: 

Харківські патрульні виявили чергового нетверезого водія

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.