Пьяный водитель, пытаясь сбежать от патрульных, застрял в сугробе

Накануне около 4 утра патрульные начали преследование автомобиля Rover, водитель которого нарушил ПДД и на требование полицейских не остановился.

Во время погони водитель не справился с управлением, заехал сугроб у обочины и врезался в забор возле входа в метро на перекрестке Героев Труда-Академика Павлова.

По информации пресс-службы патрульной полиции, у 41-летнего водителя были замесены признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 1.58 промилле алкоголя в крови.

На водителя авто были составлены протоколы по ст. 122, ст.124 и ст.130 КУоАП.