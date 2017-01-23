Пьяный водитель врезался в офисное здание

Сегодня ночью около 3-00 на Московском проспекте-142 автомобиль Деу Нексия врезался в стену офисного здания.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, свидетели сообщали об автомобиле, водитель которого неуверенно двигается по дороге и нарушает ДПП. Вскоре оператору 102 поступило сообщение о ДТП на Московском проспекте, где эта машина врезалась в здание.

Во время оформления ДТП патрульные предложили водителю пройти тест на драгере. Результат - 1.1 промилле алкоголя в крови. На водителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУпАП.