 

Пьяный водитель врезался в офисное здание

23 января 2017 г. 11:02

Сегодня ночью около 3-00 на Московском проспекте-142 автомобиль Деу Нексия врезался в стену офисного здания. 

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, свидетели сообщали об автомобиле, водитель которого неуверенно двигается по дороге и нарушает ДПП. Вскоре оператору 102 поступило сообщение о ДТП на Московском проспекте, где эта машина врезалась в здание. 

Во время оформления ДТП патрульные предложили водителю пройти тест на драгере. Результат - 1.1 промилле алкоголя в крови. На водителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУпАП. 

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