Пытаясь уйти от копов, водитель вылетел с проезжей части - авария на ХТЗ

Накануне вечером около 21-20 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого грубо нарушал правила дрожного движения и не отреагировал на требования полицейских остановиться.

Пытаясь скрыться от патрульных, на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Лосевской водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с проезжей части, зацепив дорожный знак.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Нарушителю предложили пройти тест на алкоголь, однако тот отказался.