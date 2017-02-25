 

Пытаясь уйти от копов, водитель вылетел с проезжей части - авария на ХТЗ

25 февраля 2017 г. 14:36

Накануне вечером около 21-20 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого грубо нарушал правила дрожного движения и не отреагировал на требования полицейских остановиться. 

Пытаясь скрыться от патрульных, на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Лосевской водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с проезжей части, зацепив дорожный знак. 

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Нарушителю предложили пройти тест на алкоголь, однако тот отказался. 

На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. 

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