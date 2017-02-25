Пытаясь уйти от копов, водитель вылетел с проезжей части - авария на ХТЗ

Накануне вечером около 21-20 во время патрулирования полицейские заметили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого грубо нарушал правила дрожного движения и не отреагировал на требования полицейских остановиться.
Пытаясь скрыться от патрульных, на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Лосевской водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с проезжей части, зацепив дорожный знак.
Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Нарушителю предложили пройти тест на алкоголь, однако тот отказался.
На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.