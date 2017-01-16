Разборки в Житомирской области: семь огнестрельных ранений, один погибший - фото

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16 января 2017 г. 10:48
Источник: Новое Время
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В результате перестрелки в Олевске (Житомирская область) погиб один участник конфликта, еще шестеро получили ранения.

"Конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины", - сообщили в пресс-службе житомирской полиции.

Согласно сообщению, ранения получило семь человек: четверо местных и трое приезжих. Один приезжий скончался во время оказания медицинской помощи.

По информации местного депутата Саши Николайчука, около полуночи в Олевск приехало три автомобиля, среди которых один микроавтобус, из авто выскочили лица спортивной внешности с пистолетами и винтовками и начали расстреливать местных ребят, стоящих на улице.

"Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату и, как следствие, много молодых людей получили ранения различной степени тяжести", - написал Николайчук в Facebook.

Полиция квалифицировала инцидент по ст. 15 и 115 УК Украины (покушение на убийство), а также ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В настоящее время уже установлена часть участников конфликта, а также их транспортные средства.

Напомним, вечером 15 января в Старом Селе (Рокитнянский район Ровенщины) произошла перестрелка, в результате которой три человека получили огнестрельные ранения.

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