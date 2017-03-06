Разбойное нападение на металлобазу в Харькове - преступники скрылись

Сегодня около 9 утра на улице Золочевской-14 на металлобазу напали неизвестные - по словам заявителя, нападавшие похитили 18 тыс. гривен, нанесли пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Деу Ланос. Якобы, нападавшие были в масках и вооружены.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по адресу улица Золочевская-4 машина нападавших попала в ДТП - водитель допустил столкновение с автомобилем Honda. С места аварии преступники скрылись в неизвестном направлении.

На месте работала следственно-оперативная группа.