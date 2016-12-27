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27 декабря 2016 г. 16:32
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Пустые полки и вынесенная дверь. Первый этаж книжного магазина на Сумской сегодня не работает - благодаря утреннему визиту мужчин на автомобиле. Около пяти утра в здание врезался Фольксваген, управлял которым иностранец. Его спутник - также гость города - был госпитализирован с многочисленными ушибами. Водитель оставался на месте ДТП, после оформления материалов правоохранители доставили его в наркоцентр.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

Ніяких протиправних дій він не вчиняв, але поводився неадекватно, тому його направили до обстеження в наркоцентр. Запаху алкоголю не було, але поведінка схожа на вплив наркотичних або лікарських препаратів.

Кроме витрины магазин лишился и двух огромных аквариумов на первом этаже - один разбился, второй обесточен и сотрудники опасаются, что рыбы погибнут. Сумма ущерба, нанесенного лихим водителем, пока не уточняется. Результаты экспертизы по состоянию водителя на момент ДТП в Нацполиции ждут через трое суток. Этим же утром в Змиевском районе - ДТП на этот раз со смертельным исходом. В районе села Водяное столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль Ford Fusion. Погибла 37-летняя женщина-водитель легковушки. По предварительным данным, автобус двигался в направлении Харькова, Форд - в сторону Змиева.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

Зі слів очевидців, маємо інформацію, що водій Форда, виконуючи маневр обгон, допустила виїзд на зустрічну смугу, втратила керованість транспортним засобом, в результаті зіткнулась з автобусом, який рухався в зустрічному напрямку.

Никому их пассажиров автобуса медпомощь не потребовалась. Водитель, у которого легкая травма руки, от госпитализации отказался.
 

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Разгром в книжном магазине в центре города. Подробности ДТП на Сумской - 27.12.2016

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