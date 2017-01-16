Российские беженки на украинской границе. Две женщины с маленьким ребенком попросили убежища в Украине

С просьбой предоставить убежище в Украине две женщины с маленьким ребенком прибыли пешком на автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" накануне.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харкьовского погранотряда:

Прибули дві громадянки Російської Федерації 74-го та 90-го року народження, які під час паспортного контролю звернулися до прикордонників з проханням надання статусу біженців.

Женщины рассказали - сбежали в Украину после постоянных притеснений со стороны жителей страны - соседа. Говорят, из-за украинского происхождения и украинского гражданства малышки, которая в момент пересечения границы была вместе с ними, так и не смогли найти работу - в трудоустройстве отказывали. Кроме того, ребенку в больницах и поликлиниках соседней страны даже не оказывали медицинскую помощь, уверяют они, поэтому жить в России дальше уже не могли.



На территории России моему ребенку, так как она гражданка Украины, не предоставляют медицинскую помощь. А ко мне относятся очень плохо в связи с тем, что я плохо разговариваю по-русски, у меня больше украинских слов проскакивает.

Невозможно трудоустроиться в связи с вот этой обстановкой, которая происходит, с военными действиями на Украине сейчас опасно. Я боюсь не только за свою жизнь, я боюсь за жизнь своей дочери и внучки.

Пограничники также отметили, что женщины сообщили им - ранее обратились в украинское консульство в одном из городов Российской Федерации с просьбой предоставить убежище в Украине. После оформления в пункте пропуска "Гоптовка" всех документов их направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.