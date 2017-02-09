Серебряный багаж. На харьковской границе у женщины нашли 9 килограммов ювелирных изделий

Как сообщают в Госпогранслужбе, во время проверки поезда "Харьков-Москва" пограничники обратили внимание на пассажирку, которая заметно нервничала, переставляя с места на место свою сумку. Поэтому её багаж пограничники решили осмотреть более тщательно.

В сумке и чемодане 49-летней гражданки Казахстана нашли 15 полиэтиленовых пакетов ювелирных изделий, по предварительной информации женщина везла 9 килограммов серебра.

В данный момент ювелирные иделия изьяты, сумма их оценки будет определена после проведения всех эксперти