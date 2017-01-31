Состояние, близкое к критическому. Двум пострадавшим от взрыва газового баллона в Змиевском районе срочно требуется донорская кровь

После того как все пострадавшие от взрыва газового баллона в поселке Слобожанское были доставлены в больницу скорой неотложной помощи, медики не давали никаких гарантий. Четверым мужчина повезло значительно меньше женщины, которая, по словам очевидцев, прыгнула с балкона, спасаясь от пламени. У них было обожжено от 90 до 100 процентов кожных покровов. К этим ожогам добавились еще и повреждения дыхательных путей, учитывая, что в момент взрыва они находились внутри помещения и вынуждены были дышать раскаленным воздухом, в котором содержались частички расплавившегося пластика.

Валерий Ким, врач-комбустиолог высшей категории:

Субтотальный и тотальный ожог подразумевает ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Вот абсолютно у всех, в том числе и у Денисенко, ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Но у четверых мужчин это травмы - 95, 90 и 100 процентов.

Именно эти травмы и привели к смерти самого старшего из пострадавших 52-летнего рабочего, монтировавшего подвесной потолок. Он умер накануне около 11-ти утра. Сегодня уже около 2-х часов ночи умер еще один рабочий, 23-летний парень, а около восьми утра скончался и 43-летний муж хозяйки квартиры. Сейчас в реанимации остаются молодая женщина - невестка хозяйки квартиры, и парень - 23-летний сын хозяйки квартиры. Оба в тяжелом состоянии, но у молодого человека оно близко к критическому. Им, говорят врачи, срочно требуются доноры крови.

Андрей Козаченко, зам гл. врача больницы скорой неотложной помощи:

Любая ожоговая травма требует большого количества растворов в первую очередь, затем плазму белка, ну и естественно белок кроме как от доноров получить возможности нет.

Всех, кто хочет оказать помощь пострадавшим, ждут в больнице скорой неотложной помощи. Кровь тут можно сдать на 6-м этаже, в отделении переливания крови. С собой нужно взять лишь паспорт. При этом, подчеркивают медики, не важно какой группы кровь у донора. Она не пойдет напрямую к пострадавшим, а будет отправлена на станцию переливания для проверки. Взамен обожженные получат требуемые препараты. Между тем в облгосадминистрации в связи со взрывом решили провести дополнительную проверку.

Юлия Светличная, губернатор:

Что касается областной государственной администрации, то, безусловно, перед контролирующими органами, перед структурами будет поставлен вопрос о том, что нужно более внимательно относиться к тем структурам и к предоставляемым услугам и обеспечивать правила утримання охраны труда.

Также общественности будут оглашены результаты расследования, которое сейчас проводится правоохранителями, отметила Юлия Светличная. Уголовное производство было открыто по статье - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.