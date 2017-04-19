Столкновение автобуса и грузовика - подробности аварии, в которой погибли четыре человека

Авария на границе с Полтавской областью - четверо погибших, семеро пострадавших. Сегодня в половине 9 утра на 402 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись «Мерседес Спринтер» и грузовик МАН. Микроавтобус с 11-ю пассажирами - нерегулярные перевозки - ехал из Кременчуга в Харьков, фура шла во встречном направлении. После столкновения спринтер выбросило на обочину. На месте ДТП погибли четыре пассажира автобуса - двое мужчин и две женщины. В больницу Коломака были доставлены двое пострадавших в тяжелом состоянии, они в реанимации. Еще четыре человека получили более легкие травмы. Водителю «Мерседеса» медпомощь оказали на месте, у 34-летнего мужчины травма руки - порезы.

Олег Никоненко, заместитель начальника ОСМ УПД ГУНП Харьковской обл.:

Є інформація від свідків пригоди - за цією інформацією, водій «Мерседеса» виконував обгін транспортних засобів, які рухалися в колоні в напрямку міста Харкова, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з зустрічним автомобілем, з послідуючим з’їздом в правий по напрямку руху кювет задньою частиною автобусу. По пошкодженням - ліва частина автобусу повністю розірвана.

На момент ДТП видимость по трассе была плохая - около 50-60 метров, говорят в полиции.

Олег Никоненко, заместитель начальника ОСМ УПД ГУНП Харьковской обл.:

Відповідно до вимог ПДД обгін там дозволений, дорожня розмітка не суцільна, в принципі можна було виконувати обгін, заручившись, що це буде безпечно для всіх учасників дорожнього руху. В умовах поганої видимості обгін заборонений.

Куда так торопился водитель микроавтобуса с 11-ю пассажирами в салоне - разбираться будет уже следствие. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате чего погибли несколько человек». Санкция по статье - до 12 лет лишения свободы.