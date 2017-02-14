Столкновение BMW и Деу на Московском проспекте - трое пострадавших

Накануне около 23-50 на проспекте Московском-195а столкнулись автомобили BMW и Деу Ланос.

Как сообщили в УПД ГУНП, Деу (водителю 37 лет) двигался от проспекта Льва Ландау в направлении улицы Морозова, BMW (водителю 57 лет) ехал в попутном направлении впереди. После столкновения Ланос врезался в дорожный знак и перевернулся.

С места ДТП в больницу были доставлены водитель Деу с травмами головы и ушибами, его 24-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, также помощь медиков потребовалась водителю BMW - у мужчины травма головы и гипертонический криз.