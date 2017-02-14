 

Столкновение BMW и Деу на Московском проспекте - трое пострадавших

14 февраля 2017 г. 11:11
323 просмотра

Накануне около 23-50 на проспекте Московском-195а столкнулись автомобили BMW и Деу Ланос.

Как сообщили в УПД ГУНП,  Деу (водителю 37 лет) двигался от проспекта Льва Ландау в направлении улицы Морозова, BMW (водителю 57 лет) ехал в попутном направлении впереди. После столкновения Ланос врезался в дорожный знак и перевернулся. 

С места ДТП в больницу были доставлены водитель Деу с травмами головы и ушибами, его 24-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, также помощь медиков потребовалась водителю BMW - у мужчины травма головы и гипертонический криз.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.