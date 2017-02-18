Столкновение и возгоранием - ДТП на Московском проспекте

Сегодня около 15-00 на Московском проспекте-275 не разминулись автомобили Hyundai Tucson и Volkswagen Passat.

По данным пресс-службы патрульной полиции, Hyundai, двигавшийся по проспекту Архитектора Алешина в сторону Московского проспекта, по словам свидетелей, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который ехал по Московскому проспекту в сторону центра.

После столкновения Volkswagen загорелся, Hyundai отбросило на бордюр. На месте работали спасатели. Автомобиль на газу, но баллон не взорвался.

В больницу был доставлен водитель Volkswagen'а. На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП.