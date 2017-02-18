 

Столкновение и возгоранием - ДТП на Московском проспекте

18 февраля 2017 г. 19:22
Сегодня около 15-00 на Московском проспекте-275 не разминулись автомобили Hyundai Tucson и Volkswagen Passat.
 
По данным пресс-службы патрульной полиции, Hyundai, двигавшийся по проспекту Архитектора Алешина в сторону Московского проспекта, по словам свидетелей, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который ехал по Московскому проспекту в сторону центра. 
 
После столкновения Volkswagen загорелся, Hyundai отбросило на бордюр. На месте работали спасатели. Автомобиль на газу, но баллон не взорвался. 
 
В больницу был доставлен водитель Volkswagen'а. На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП. 

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