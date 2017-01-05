 

Столкновение семи авто на Героев Труда - запись видеорегистратора участника ДТП

05 января 2017 г. 23:57
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Сегодня около 17-00 на улице Героев Труда столкнулись автомобили Opel Vectra, Toyota RAV4, Honda Accord, Volkswagen Caddy, Chevrolet Niva, Dacia Logan и Volkswagen Transporter. 

По данным патрульной полиции, с места ДТП были госпитализированы четыре участника аварии. 

По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda, двигаясь от улицы Барабашова в направлении Шевченко, во время обгона автомобиля Opel, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4. Автомобиль Honda разорвало на две части, а водитель вылетел из салона под колеса микроавтобуса. Попутно были повреждены еще несколько машин. 

Как утверждают свидетели, водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Видео: 

ДТП на Героев труда, видео с регистратора. Авария в Харькове 05.01.16

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