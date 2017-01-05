Столкновение семи авто на Героев Труда - запись видеорегистратора участника ДТП

Сегодня около 17-00 на улице Героев Труда столкнулись автомобили Opel Vectra, Toyota RAV4, Honda Accord, Volkswagen Caddy, Chevrolet Niva, Dacia Logan и Volkswagen Transporter.

По данным патрульной полиции, с места ДТП были госпитализированы четыре участника аварии.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda, двигаясь от улицы Барабашова в направлении Шевченко, во время обгона автомобиля Opel, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4. Автомобиль Honda разорвало на две части, а водитель вылетел из салона под колеса микроавтобуса. Попутно были повреждены еще несколько машин.

Как утверждают свидетели, водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.