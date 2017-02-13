 

Столкновение ВАЗ и Mersedes на Академика Павлова - один пострадавший

13 февраля 2017 г. 7:07
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Накануне около 19-00 на улице Академика Пвлова-20 не разминулись автомобили ВАЗ 2108 и Mersedes. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП был госпитализирован водитель "восьмерки". 

По словам очевидцев, при повороте с Академика Павлова в переулок Конюшенный Mersedes не пропустил ВАЗ, двигавшийся прямо по Академика Павлова в направлении Салтовского Шоссе.  

На месте работала следственно-оперативная группа. Во время оформления ДТП патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения. 

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