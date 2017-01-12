Стрельба на базе отдыха под Харьковом: двое раненых и уголовное дело

9 января в 12:30 в Липецкое ОП поступила информация о том, что на территорию базы отдыха пытаются проникнуть неизвестный. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что произошел конфликт между новым директором базы и старым.

38-летний новый директор приехал вместе с друзьями отдыхать. 46-летний бывший директор также находится на базе, подошел к новому и стал стрелять из собственного гладкоствольного ружья.

Один из граждан получил ранение в голову. Новый директор в ответ также открыл огонь по 46-летнему мужчине и ранил его.

Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

46-летнему мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщают СМИ, речь идет о базе отдыха "Дубрава".