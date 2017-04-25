Стрельба на Салтовке возле детской площадки. Подробности ЧП

25 апреля 2017 г. 18:08
Автор: Лариса Говина
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Звук выстрела в одном из дворов на Салтовке люди услышали около 5 вечера накануне. Харьковчане рассказывают, мужчина с оружием был изрядно пьян, вел себя агрессивно, затем открыл стрельбу буквально в нескольких метрах от детской площадки.

Александр:

Пришел пьяный, играли люди в домино, достал пистолет и вот так вот с пистолетом, он как бы не угрожал, ну кто знает что у человека на уме. Вот так оно и было. А потом все по-тихонечку разошлись. Он выстрелил ему в ногу ему там, но не попал. Как бы выстрелил и выстрелил. Вызвали полицию. Вот имеем то, что имеем.

После вже женщина сказала, что "ой дурний, він стріляв отам коло площадки", всі діти стали розбігатись і люди. Я його считала, що хороший, я його бачила, він іде на роботу, с роботи йде, коли з девушкой, чи жена його, хто його знає.

В результате выстрела никто не пострадал. На месте правоохранители изъяли оружие, которое в этот момент лежало возле одного из подъездов многоэтажки. Его, со слов очевидцев, выбили из рук "стрелка" люди, которые пытались его утихомирить. Правда сам он уверяет  - несмотря на то, что пистолет действительно принадлежит ему, стрельбу не открывал.

Я не стрелял. - Вы не подтверждаете, что вы стреляли? - Нет! -А оружие ваше? - Оружие мое.

При себе, как сообщили после правоохранители, мужчина имел удостоверение сотрудника патрульной полиции Харькова, в звании капитана. Уже после, говорят в пресс-службе копов, он объяснил, что конфликт возник на почве того, что полицейский хотел защитить свою даму, поскольку к ней на улице начали приставать трое мужчин. Изъятое оружие - не служебное, кроме того, в этот день полицейский был выходной.  

Карина Курбанова, пресс-офицер управления патрульной полиции Харькова:

На разі керівництвом ініційована службова перевірка, відсторонений від проходження служби, з'ясовується інформація, ведеться слідство.

В данный момент, сообщают на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области решается вопрос о квалификации правонарушения, назначен ряд экспертиз.

Видео: 

Стрельба на Салтовке возле детской площадки. Подробности ЧП - 25.04.2017

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