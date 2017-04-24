Стрельба в кафе в Харькове: полиция устанавливает все обстоятельства

Информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы неизвестный открыл стрельбу, поступила в Шевченковский отдела полиции в 00:10 24 апреля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия.

В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события. Продолжаются мероприятия по установлению личности и местонахождения правонарушителя.