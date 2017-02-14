Свободу прокурору! Под СИЗО пикетировали за работника прокуратуры, обвиняемого в вымогательстве

За решетку бывший заместитель прокурора Краматорска Роман Гапеев и его начальник Андрей Сухинин попали по обвинению в вымогательстве. По данным военной прокуратуры, они занимались вымогательством в уже освобожденном украинскими военными Краматорске. Обвиняемые, утверждают в прокуратуре, систематически требовали деньги от торговцев алкоголем и сигаретами, владельцев игровых автоматов и валютных обменок. В декабре минувшего года Изюмский райсуд признал Андрея Сухинина и Романа Гапеева виновными и приговорил к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Но сами подсудимые вину не признали, заявив, что стали жертвами мести со стороны военных прокуроров за то что вскрыли цеха по производству нелегального алкоголя, который якобы "крышевали" их оппоненты. Защита подала апелляцию, которая принята, но еще не назначена дата. При этом, говорит представитель Гапеева Анатолий Тарасенко, ждать рассмотрения иска во второй инстанции его клиент должен был дома. Поэтому сегодня он под стенами СИЗО устроил пикет.

Анатолий Тарасенко, представитель Р. Гапеева

Той вирок, про який йде мова не вступив в закону силу. Й на підставі цього не вступившого в законну силу вироку й утримують Романа Гапеева.Немає жодного вироку суду відповідно якого и Роман б знаходився законно в цій установі.

Ранее Тарасенко подал жалобу в Октябрьский суд Харькова на содержание под стражей Гапеева, но суд отказал юристу аргументируя тем, что Изюмский райсуд оставил меру пресечения в отношении подсудимого - содержание под стражей с правом внесения залога - без изменений. Вопрос же о новой мере пресечения может быть поставлен во время апелляционного рассмотрения.