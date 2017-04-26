Трагедия на Харьковщине. Мать нашла повешенным своего сына-подростка

26 апреля 2017 г. 19:22
Автор: Лариса Говина
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Сообщение о самоубийстве подростка в поселке Близнюки Харьковской области поступило правоохранителям накануне, полицию вызвала приемная мать ребенка, которая увидела 12-летнего сына дома повешенным. Под опекой приемной матери мальчик находился с 2007-го года, в доме семейного типа воспитывалось 7 детей, четверо из них - приемные. В социальных службах семью, где рос мальчик характеризуют как благополучную.  

Константин Шеремет, нач. отд . ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской обл.:

На данный момент проводится расследование. Представление о детальной проверке детского дома семейного типа будет направлена социальным службам, которые контролируют работу подобных учреждений для проведения детальной проверки и возможного установления каких-либо нарушений, но на момент осмотра места происшествия явных признаков ненадлежащего выполненяи родительских обязанностей либо нарушения прав детей установлено не было.

За несколько часов до трагедии, как выяснили правоохранители, у ребенка произошел конфликт с другими детьми. По данным полиции, мальчик тяжело переживал потерю родных, часто проявлял обидчивость и агрессивность.

Константин Шеремет, нач. отд . ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской обл.:

Ранее он становился свидетелем суицидов, которые совершали родственники его биологических родителей. Ребенок тяжко переживал это и ранее высказывал в порыве гнева, скажем так, намерения покончить с собой. Ребенку оказывалась необходимая психологическая помощь, ребенок проходил курс лечения и адаптации.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают, что именно могло спровоцировать ребенка на самоубийство. Следователями Близнюковского отдела полиции открыто уголовное дело по статье "Убийство" с пометкой "суицид".

Видео: 

Трагедия на Харьковщине. Мать нашла повешенным своего сына-подростка - 26.04.2017

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