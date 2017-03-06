Трагедия в модульном городке: на футбольном поле погиб ребенок

В модульном городке для переселенцев в Харькове подростка во время игры в футбол придавило футбольными воротами.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, информация о происшествии на проспекте Льва Ландау поступила 5 марта в 16:10 в Слободской отдел полиции.

Установлено, что от порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле. Проверка продолжается.