Травмы на улицах, простуда и болезни сердца: как апрельское похолодание отразилось на здоровье харьковчан

Обильный снегопад, сырость и резкое похолодание, которыми ознаменовалось начало недели сразу же отразились и на состоянии здоровья харьковчан. У трехлетней Оли насморк и кашель. Хотя, признается мама, одевали ребенка как на северный полюс, достали из шкафа даже термоботинки.

Анастасия Зайцева

Одеваем как по-зимнему: зимняя шапка, зимняя курточка, я сама как по-зимнему, очень холодно. Ребенок тоже он сейчас болеет немножко, потому что погода то тепло, то холодно. Конец апреля, а тут снег, грязь, в общем, ужас.

Простудились еще несколько ребят в группе детсада, куда ходит девочка, говорит Анастасия. Между тем, увеличения числа пациентов с респираторными заболеваниями в течении недели в городских поликлиниках не наблюдается - уверяют врачи. Но отмечают, что сложнее всего такие резкие перепады погоды переносят гипертоники и сердечники.

Елена Иванникова, зам. гл. врача поликлиники №26

Несмотря на необычные погодны условия вдруг среди весны выпал снег мы не заметили роста заболеваемости. Конечно, колебания погодных условий температур всегда сказываются на состоянии сердечнососудистой системы и больных, в общем то, метеозависимых ухудшается состояние. Поэтому нужно профилактически измерять давление, следить за артериальным давлением.

Пусто сегодня и в городских травмпунктах. А вот накануне из двух десятков обратившихся за помощью 7 человек получили травмы из-за той самой непогоды, поскользнувшись на улице, говорят медики.

Борис Палкин, заведующий травмпунктом

Обращались с ушибом. Был ушиб, копчика и было повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Тяжелых травм не было.

Сегодня улицы уже не настолько опасны для пешеходов. Солнце, выглядывавшее в течение, дня немного подсушило тротуары и проезжую часть, вернув ощущения, характерные для погоды середины апреля.

Анатолий, научный работник

В молодости вот мы ходили на лыжах в горы. Вот там примерно такая же погода. Свежесть воздуха очень приятно воспринимается. Так что у меня воспоминания юности, спортивной

Андрей, предприниматель

Сыро как-то, мокровато. Апрель удивил нас очень сильно. Особенно харьковчан, я думаю. Ну и плюс он деревья попадали, что-то как-то не спешат убирать. Но я думаю, погода наладится. Ну и такого еще не было, насколько я помню все эти погодные условия

Между тем спасатели продолжают находиться в повышенной готовности. Все дело в том, что прогнозы синоптиков на пятницу снова не радуют.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Наши подразделения сейчас находятся в усиленном варианте несения службы, введена в боевой расчет специальная резервная техника с личным составом. Мы не приостанавливаем свою работу. Оперативный региональный штаб он продолжает свою работу, потому что есть ухудшения погодных условий согласно Гидрометцентра и 21 апреля.

Продолжают работать и передвижные пункты обогрева, которые рассредоточены на самых проблемных трассах по области - уточняют в областном управлении по черезвычаным ситуациям.