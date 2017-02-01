 

Три ДТП с участием патрульных произошло в Харькове за утро

01 февраля 2017 г. 14:47
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Сегодня около 12-00 на пересечении улицы Чкалова с переулком Электроинструментальным столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Opel Vectra. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, служебный автомобиль двигался по Чкалова в сторону улицы Шевченко, перед пешеходным переходом водитель Toyota остановился пропустить пешеходов и в него врезался Opel.

Часом позже во время оформления ДТП на улице Краснодарской-171Б водитель патрульного авто допустил столкновение с одним из участников аварии - мусоровозом. 

И в это же время на Краснодарской на въезде во дворы столкнулись Prius и Opel.  

Пострадавших во всех трех ДТП нет. 

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