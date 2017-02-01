Три ДТП с участием патрульных произошло в Харькове за утро

Сегодня около 12-00 на пересечении улицы Чкалова с переулком Электроинструментальным столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Opel Vectra.

По информации пресс-службы патрульной полиции, служебный автомобиль двигался по Чкалова в сторону улицы Шевченко, перед пешеходным переходом водитель Toyota остановился пропустить пешеходов и в него врезался Opel.

Часом позже во время оформления ДТП на улице Краснодарской-171Б водитель патрульного авто допустил столкновение с одним из участников аварии - мусоровозом.

И в это же время на Краснодарской на въезде во дворы столкнулись Prius и Opel.

Пострадавших во всех трех ДТП нет.