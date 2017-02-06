 

Три машины повреждены в результате обрыва троллейбусных проводов на Салтовке

06 февраля 2017 г. 18:29
530 просмотров

Сегодня около 14-30 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской оборвались троллейбусные провода, в результате чего были повреждены несколько автомобилей. 

Обрыв произошел на участке от проспект а Тракторостроителей до улицы Гарибальди. По информации пресс-службы патрульной полиции, были повреждены Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze и Audi A6. 

Из-за чего оборвались провода на месте патрульным установить не удалось. Собранные материалы патрульные передали на доработку. 

 

Сегодня, около 14:30 час., патрульным поступило сообщение информационного характера "повреждение имущества" Прибыв на место, полицейские обнаружили обрыв провода контактной сети троллейбусов), около 150-200 м. По предварительной информации, во время падения провода были повреждены три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze и Audi A6. У всех автомобилей поврежденное лаковое покрытие. Объективных причин по поводу обрыва, установить на месте не удалось. Собранный материал патрульные передали на доработку для установления причин обрыва

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.