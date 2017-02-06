Три машины повреждены в результате обрыва троллейбусных проводов на Салтовке

Сегодня около 14-30 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской оборвались троллейбусные провода, в результате чего были повреждены несколько автомобилей.

Обрыв произошел на участке от проспект а Тракторостроителей до улицы Гарибальди. По информации пресс-службы патрульной полиции, были повреждены Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze и Audi A6.

Из-за чего оборвались провода на месте патрульным установить не удалось. Собранные материалы патрульные передали на доработку.

Сегодня, около 14:30 час., патрульным поступило сообщение информационного характера "повреждение имущества" Прибыв на место, полицейские обнаружили обрыв провода контактной сети троллейбусов), около 150-200 м. По предварительной информации, во время падения провода были повреждены три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze и Audi A6. У всех автомобилей поврежденное лаковое покрытие. Объективных причин по поводу обрыва, установить на месте не удалось. Собранный материал патрульные передали на доработку для установления причин обрыва