Тройное ДТП на окружной - столкнулись Деу, Газель и Opel

Авария произошла сегодня утром - в 11-00 на пересечении окружной дороги с Ново-Баварским проспектом не разминулись автомобили Daewoo Nexia, Opel Combo и Газель.

Как сообщили в патрульной полиции, по предварительной информации, Деу двигался от Полтавского Шляха и, поворачивая налево в сторону Песочина, на предоставил преимущество в движении Газели, двигавшейся в направлении Ново-Баварского проспекта. От удара Деу отбросило на Opel, стоявший на светофоре в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В аварии пострадал 55-летний водитель автомобиля Opel, с места ДТП его забирала "скорая".

На месте аварии работала следственно-оперативная группа.