 

Тройное ДТП на окружной - столкнулись Деу, Газель и Opel

09 марта 2017 г. 23:57
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Авария произошла сегодня утром - в 11-00 на пересечении окружной дороги с Ново-Баварским проспектом не разминулись автомобили Daewoo Nexia, Opel Combo и Газель.

Как сообщили в патрульной полиции, по предварительной информации, Деу двигался от Полтавского Шляха и, поворачивая налево в сторону Песочина, на предоставил преимущество в движении Газели, двигавшейся в направлении Ново-Баварского проспекта. От удара Деу отбросило на Opel, стоявший на светофоре в ожидании разрешающего сигнала светофора. 

В аварии пострадал 55-летний водитель автомобиля Opel, с места ДТП его забирала "скорая". 

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. 

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