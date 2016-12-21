Тройное ДТП на улице 23 августа. Водители уверяют: причина аварии - халатность коммунальщиков

Улица 23 августа. Полоса движения в направлении Клочковской перекрыта из-за тройного ДТП. Авария произошла без четверти два. Троллейбус 12 маршрута как раз остановился для высадки пассажиров. Но едва успел тронуться, как в него врезалась легковушка. Водитель троллейбуса Татьяна рассказывает, они с водителем Лады вышли из своих транспортных средств и чуть не угодили под колеса движущего следом грузовика

Татьяна Шаботинская, водитель троллейбуса 12 маршрута

Стала совершить высадку-посадку пассажиров. Еще даже не закрыла двери и услышала удар. я увидела в левое зеркало что в заднюю часть въехала машина. Я вышла посмотреть что произошло и увидела что летит КАМАЗ прямо на меня. Я естественно отбежала потому что боялась, конечно, чтоб меня не придавило, а парень в этот момент с Лады он выходил с машины он упал, когда столкнулся КАМАЗ с Ладой.

Видтель грузовика и сам до конца не понимает, как все произошло. Говорит, увидев впереди аварию, попытался притормозить, но машину сильно занесло и он, все - таки, припечатал легковушку к троллейбусу.

Сергей, водитель

Как получилось так, Вы можете в двух словах рассказать? - ну так и получилось. Двигался и получилось. Можно.-Увидели ДТП или что? – Ну, было тут ДТП, да. Принял меры к остановке и сами видите.

Прибывшие на место патрульные, собрали показания со всех участников ДТП, осмотрели место аварии и пришли к выводу, что её действительно могло спровоцировать скользкое дорожное покрытие.

Дмитрий Степанов, инспектор патрульной полиции

Вызвал один из участников дорожно- транспортного происшествия по предварительным данным в медицинской помощи никто не нуждается. попутной причиной столкновения являлась скользкая дорога. причины выясняются. дальнейшее определение виновного в компетенции суда.

А вот причиной льда на дороге, уверяют водители, попавшие в ДТП, является халатность сотрудников водоканала, которые улицей выше устраняли порыв на магистрали.

Татьяна Шаботинская, водитель троллейбуса 12 маршрута

Они просто тупо воду откачивали на дорогу. Ну получается "Харьководоканал" да. если бы я это знала я бы это еще и сфотографировала. Потому что вода текла реально с глиной я еще еду. это все откачивали прямо на проезжую часть вода шуровала. Я считаю причина - виноваты коммунальщики. Почему вовремя это все не посыпают. Почему воду сливали на дорогу, неужели это как то некуда ее сливать, причем зная что на улице мороз.

Как уточнили в пресс-службе "Харьковводоканала", порыв случился на магистральном трубопроводе диаметром 200 миллиметров. Сегодня аварийная бригада была на месте - перекрывала воду и ставила задвижки, а уже с завтрашнего дня они приступят к ремонту.