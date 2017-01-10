Тройное ДТП на улице Деревянко: водитель такси и пассажир погибли

Деу, ЗИЛ и Хонда - тройное ДТП на мосту по улице Деревянко произошло утром около 11-45. В Деу двое погибших - водитель и пассажир. Мужчина, управлявший грузовиком - в больнице. Из участников аварии рассказать подробности может только водитель Хонды, влетевшей под ЗИЛ. Рассказывает, ехал в сторону улицы Балакирева, следом за грузовиком. Деу, двигавшийся в направлении Сумской, вынесло на встречку.

Владимир, водитель Honda Civic

Развернуло, начало крутить, вынесло на полосу встречного движения, Я ехал сзади ЗИЛа, чтобы избежать столкновения резко повернул руль вправо, ушел под ЗИЛ, а впереди произошло столкновение двух машин. 3-58 Дорога обычная для зимы и скорость была небольшая. И встречных машин много было. Не знаю. Может резина плохая

По предварительной информации, водитель Деу - таксист, вез пассажира - женщину. Кто она - следствием пока не установлено.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП Харьковской обл.

На даний момент підтверждено загибель водія даного авто, чоловіка 79рн, а також пасажира жінки приблизно 40 років, особу якої поки що не встановлено. До лікарні направлено водія Зила, характер отриманих травм на даний момент з"ясовується

Из-за чего водитель Деу потерял управление, и почему машина вылетела на полосу встречного движения - разбираться будут уже эксперты.