 

Тройное ДТП на улице Деревянко: водитель такси и пассажир погибли

10 января 2017 г. 17:38
Автор: Галина Шподарева
4958 просмотров

Деу, ЗИЛ и Хонда - тройное ДТП на мосту по улице Деревянко произошло утром около 11-45. В Деу двое погибших - водитель и пассажир. Мужчина, управлявший грузовиком - в больнице. Из участников аварии рассказать подробности может только водитель Хонды, влетевшей под ЗИЛ. Рассказывает, ехал в сторону улицы Балакирева, следом за грузовиком. Деу, двигавшийся в направлении Сумской, вынесло на встречку.

Владимир, водитель Honda Civic

Развернуло, начало крутить, вынесло на полосу встречного движения, Я ехал сзади ЗИЛа, чтобы избежать столкновения резко повернул руль вправо, ушел под ЗИЛ, а впереди произошло столкновение двух машин. 3-58 Дорога обычная для зимы и скорость была небольшая. И встречных машин много было. Не знаю. Может резина плохая

По предварительной информации, водитель Деу - таксист, вез пассажира - женщину. Кто она - следствием пока не установлено.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП Харьковской обл.

На даний момент підтверждено загибель водія даного авто, чоловіка 79рн, а також пасажира жінки приблизно 40 років, особу якої поки що не встановлено. До лікарні направлено водія Зила, характер отриманих травм на даний момент з"ясовується

Из-за чего водитель Деу потерял управление, и почему машина вылетела на полосу встречного движения - разбираться будут уже эксперты.

Видео: 

Тройное ДТП на улице Деревянко: водитель такси и пассажир погибли - 10.01.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.