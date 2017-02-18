 

Тройное ДТП в центре Харькова - двое пострадавших

18 февраля 2017 г. 14:47
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Авария произошла накануне около 22-00 на улице Мироносицкая-94 столкнулись автомобили Маzda 3, ВАЗ 2109 и Mercedes. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, предварительно установлено, что Маzda и ВАЗ двигались в сторону Веснина, Mercedes ехал во встречном направлении. 

На месте участники ДТП пояснили патрульным, что водитель "девятки" не выдержал безопасную дистанцию и догнал автомобиль Маzda, который от удара выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes. 

С места аварии в больницу были доставлены пассажир автомобиля Mercedes и пассажир ВАЗа. 

На месте работала следственно-оперативная группа. 

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