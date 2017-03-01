 

Тройные "догонялки" - на Веснина столкнулись Geely, Skoda и ВАЗ

01 марта 2017 г. 12:27
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Сегодня утром около 8-00 на пересечении улиц Пушкинской и Веснина столкнулись автомобили Geely MK Cross, Skoda Octavia и ВАЗ 2112. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, причиной ДТП стало несоблюдение водителем автомобиля Geeky безопасной дистанции во время движения по Веснина в направлении Журавлевского спуска. Как пояснил сам водитель, из-за яркого солнца он не заметил, что впереди начал тормозить ВАЗ и догнал его. В свою очередь ВАЗ ударил ехавший впереди автомобиль Skoda, водитель которого пропускал пешеходов.

На водителя Geeky составлены соответствующие административные материалы. Пострадавших нет. 

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