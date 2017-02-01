 

У Порошенко подтвердили обстрел украинского самолета: россияне целились из захваченных буровых вышек

01 февраля 2017 г. 17:32
Источник: УНИАН
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Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил министр обороны Степан Полторак, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

«Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал. Подробности сообщит Министерство обороны», - отметил Цеголко.

В свою очередь Полторак сообщил на своей странице в Facebook, что в результате обстрела был поврежден сам самолет, однако «Ан-26 продолжил выполнение полетного задания».

«Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26», - написал министр обороны.

Кроме того, по его словам, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, который обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

«После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», - отметил Полторак.

 

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