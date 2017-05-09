У Вечного огня возникла потасовка между участниками марша и националистами, пострадала девушка

После возложения цветов участниками марша возле монумента Вечного огня возникла словесная перепалка между участниками марша "Бессмертный полк" и националистами, в результате которой началась потасовка, передает корреспондент РБК-Украина. "Через несколько минут потасовка прекратилась. Однако возле монумента образовалось большое скопление людей. В толпе периодически раздаются крики: "Слава Украине!" и "Бей фашистов!", - сообщает корреспондент.

"Впоследствии у Вечного огня вспыхнула еще одна драка, пострадала девушка. Также ранее участников акции по случаю Дня Победы пытались не пропустить к Аллее Славы Между группой молодых людей, которая пыталась не пропустить участников акции по случаю Дня Победы к Аллее Славы, и правоохранителями возникла небольшая потасовка. После инцидент был исчерпан. Кроме того, во время шествия, когда участники акции "Бессмертный полк" проходили мимо офиса ОУН, было зафиксировано несколько случаев, когда в правоохранителей и участников акции бросали яйца и картофель.