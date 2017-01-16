 

Убили и устроили пожар, чтобы скрыть улики. Подобности ЧП в Холодногорском районе

16 января 2017 г. 19:50
Автор: Вилен Мода
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Сообщение о пожаре в частном секторе Холодногорского района поступило к дежурному ГСЧС около полуночи.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Туда были направлены два отделения по охране Холодноголрского района города Харькова. Вы знаете, практически за 25 минут пожар был полностью ликвидирован. Площадь его была небольшая, около 5 квадратных метров, горели домашние вещи. В результате пожара было обнаружено тело. Также было обращено внимание на то, что окна были разбиты. Наши ребята их не разбивали.

Спасатели также обратили внимание, что у погибшей женщины были связанны руки и ноги. Поэтому, вскоре, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры

Ярослава Борисова, спикер патрульной полиции

Як з'ясувалося далі в будинку були розбиті вікна. викрадено майно коштовне. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вже буде встановлювати усі обставини події.

О пропаже денег и золота, сообщил родственник погибшей. По словам соседей, 66-летняя женщина проживала в доме вместе со своим 22-летним внуком. В ночь ЧП, тот был на работе. О происшедшем люди здесь говорят со страхом и опаской. Убеждены: пожар был лишь способом грабителя замести следы

Она получается жила с внуком. И так вот произошло такое. Ну, мы в шоке были. Вышли покурить увидели пожар. Вызвали пожарных. Сразу вызвали скорую. Соседи тоже выскочили. Ну потом получилось, что комфорки были включены и был пожар в комнате. Ну мог бы быть взрыв.

Как уточнили в Нацполиции, в настоящий момент проводятся все необходимые оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления. Открыто уголовное производство сразу по двум статьям: разбой и умышленное убийство.
 

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Убили и устроили пожар, чтобы скрыть улики. Подобности ЧП в Холодногоском районе - 16.01.2017

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