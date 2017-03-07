Уехал за долгом - нашли мертвым: подробности жестокой расправы над арендодателем

Накануне в этом доме по улице Зеленой был найден труп 36-ти летнего хозяина. На теле мужчины обнаружены следы укусов

Родственница погибшего рассказывает, что дом тот сдавал гражданам Иордании около полугода. Аренду жильцы платили исправно, но вот счета, пришедшие за потребленный газ погашать не собирались. Вот в субботу хозяин и поехал на улицу Зеленую, чтобы потребовать от иностранцев оплаты набежавшей задолженности в сумме четырнадцать тысяч гривен. Но обратно мужчина так и не вернулся. Женщина вспоминает, после нескольких дней отсутствия его знакомые решили поехать в злополучный дом, попасть в который удалось только сломав дверь.

Обнаружили именно растерзанное тело, ноги покусаны были, лицо это, глаза навыкат все в крови, кровь была запекшая, ну пролежать эти сутки, получается вторые сутки, мы не знаем когда это произошло убийство

Женщина добавляет, что хозяева жилья видели у арендаторов большого ротвейлера. На теле погибшего были найдены большие рваные раны, которые скорее всего, оставил пес крупной породы. Родственники считают, что должники попросту натравили собаку на хозяина дома из-за конфликта вокруг долга. А сейчас в их адрес поступают угрозы со стороны иностранцев. Сосед погибшего говорит, постояльцы часто менялись, но никаких претензий ни к ним, ни к их питомцам не имеет. Поэтому был удивлен появлением полициейских у соседнего двора.

Валентин Приходько, сосед

Куча машин была, тоже полиции, две машины полиции, и вот то есть как бы, я подхожу, интересуюсь и все пожимают плечами, никто ничего не знает вообще что произошло

В полиции говорят, ведут следственные действия, опрашивают очевидцев и соседей. Никаких повреждений кроме собачьих укусов правоохранители не обнаружили. Возможные подозреваемые также не установлены.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского ОП

Круг лиц сейчас уточняется, точных данных по поводу аренды у нас нет, так как нет никаких документов подтверждающих аренду, поэтому. Круг лиц общения потерпевшего также устанавливается

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Если иностранцев найдут и докажут их причастность к смерти харьковчанина, по украинскому законодательству им грозит до пятнадцати лет за решеткой.