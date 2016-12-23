 

Угон самолета в Ливии: Согласившись отпустить заложников, захватчики решили оставить пилота

23 декабря 2016 г. 17:05
Источник: Новое время
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Захватчики, угнавшие в Ливии лайнер авиакомпании Afriqiyah Airways и приземлившиеся в аэропорту Мальты, несмотря на согласие отпустить пассажиров, решили оставить с собой в самолете его пилота.

При этом остальных членов экипажа они согласились отпустить вместе с заложниками.

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, сообщил, что к настоящему моменту уже освобождены 65 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, угнанный в Ливии.

На его борту находилось 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

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