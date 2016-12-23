Угон самолета в Ливии: Согласившись отпустить заложников, захватчики решили оставить пилота

Захватчики, угнавшие в Ливии лайнер авиакомпании Afriqiyah Airways и приземлившиеся в аэропорту Мальты, несмотря на согласие отпустить пассажиров, решили оставить с собой в самолете его пилота.

При этом остальных членов экипажа они согласились отпустить вместе с заложниками.

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, сообщил, что к настоящему моменту уже освобождены 65 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Мальты совершил посадку пассажирский самолет, угнанный в Ливии.

На его борту находилось 111 пассажиров и семеро членов экипажа.