Улицы Чебышева и Чкалова - две аварии подряд спровоцировали пробку на несколько часов

Nissan Pathfinder и Лада Приора не разминулись на улице Чкалова в районе 30 дома. С места ДТП был доставлен в больницу водитель Приоры. Мужчина, управлявший внедорожником, рассказывает - ехал от Белгородского Шоссе в сторону Жилярди, Приора шла навстречу.

Эдуард, водитель Nissan

Начал поворот резко влево, лоб в лоб, я не успел ни затормозить - ничего.

Пояснил, что засмотрелся на зданиеи меня не увидел. Вышел, сказал "я виноват, извините " и все.

По предварительной информации, у водителя Приоры травмы головы, насколько серьезная - будет ясно после обследования. Забирать машины с места ДТП приехал эвакуатор. В полукилометре ниже, на Чебышева, не разошлись Мercedes S-klasse и Hyundai Sonata. На месте работала патрульная полиция. Как пояснил водитель автомобиля Hyundai, он выезжал с территории частного сектора. Автомобили, двигавшиеся в сторону Белгородского Шоссе, остановились его пропустить.

Станислав Стриж, инспектор патрульной полиции г.Харькова

В это время со стороны Жилярди поднимался Мерседес бенц, начал обгон и произошло ДТП. ДТП произошло т.к. Хюндай уже был на своей полосе, практически завершил маневр поворот налево. Мерседес в свою очередь на перекрестке начал обгон.

Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась. За нарушение правил дорожного движения на водителя Мercedes'а был составлен админпротокол. На время оформления ДТП патрульные организовали реверсивное движение. Проезд в обоих направлениях был затруднен до тех пор, пока Хюндай не убрали с дороги.

