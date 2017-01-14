 

Умер один из участников столкновения Dacia и Skoda на Салтовке - родственники ищут свидетелей ДТП

14 января 2017 г. 15:31
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В среду утром (11 января около 12-00) на проспекте Юбилейном-36 столкнулись автомобили Dacia Logan и Skoda Octavia. 

С места ДТП в больницу были доставлены водитель и два пассажира автомобиля  Dacia, также были госпитализированы двое пострадаших из автомобиля  Skoda.

Накануне в больнице от полученных травм скончался один из пассажиров Dacia Logan - об этом в соцсетях сообщают друзья пострадавшей семьи. По их информации, мужчина, управлявший автомобилем Skoda, сразу после столкновения покинул место аварии вместе с одним из пассажиров. 

Родственники погибшего ищут свидетелей столкновения и водителей, которые проезжали мимо и у кого могла сохраниться запись видеорегистратора. 

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