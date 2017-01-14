Умер один из участников столкновения Dacia и Skoda на Салтовке - родственники ищут свидетелей ДТП

В среду утром (11 января около 12-00) на проспекте Юбилейном-36 столкнулись автомобили Dacia Logan и Skoda Octavia.

С места ДТП в больницу были доставлены водитель и два пассажира автомобиля Dacia, также были госпитализированы двое пострадаших из автомобиля Skoda.

Накануне в больнице от полученных травм скончался один из пассажиров Dacia Logan - об этом в соцсетях сообщают друзья пострадавшей семьи. По их информации, мужчина, управлявший автомобилем Skoda, сразу после столкновения покинул место аварии вместе с одним из пассажиров.

Родственники погибшего ищут свидетелей столкновения и водителей, которые проезжали мимо и у кого могла сохраниться запись видеорегистратора.