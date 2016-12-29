 

Умер отец младенца, погибшего в ДТП на Салтовском Шоссе

29 декабря 2016 г. 9:32
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В больнице скончался отец восьмимесячной девочки, погибшей в аварии на Салтовском Шоссе 27 декабря, где столкнулись ВАЗ 2102 и Toyota Land Cruiser Prado. 

Авария произошла вечером, в районе 173 дома по Салтовскому Шоссе внедорожник Toyota выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение в автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья. На месте погибла 8-месячная девочка, родители ее были доставлены в больницу. 35-летний отец малышки от полученных травм сегодня ночью умер, мама погибшего ребенка остается в тяжелом состоянии. 

По данным правоохранителей, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. 

По информации прокуратуры Харьковской области, готовится переквалификация уголовного производства с части 2 на часть 3 ст. УКУ. 

 

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