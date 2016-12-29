Умер отец младенца, погибшего в ДТП на Салтовском Шоссе

В больнице скончался отец восьмимесячной девочки, погибшей в аварии на Салтовском Шоссе 27 декабря, где столкнулись ВАЗ 2102 и Toyota Land Cruiser Prado.

Авария произошла вечером, в районе 173 дома по Салтовскому Шоссе внедорожник Toyota выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение в автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья. На месте погибла 8-месячная девочка, родители ее были доставлены в больницу. 35-летний отец малышки от полученных травм сегодня ночью умер, мама погибшего ребенка остается в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации прокуратуры Харьковской области, готовится переквалификация уголовного производства с части 2 на часть 3 ст. УКУ.