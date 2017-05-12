Упал с высоты третьего этажа. Подробности ЧП на велозаводе

12 мая 2017 г. 18:03
Автор: Вилен Мода
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ЧП произошло около 5 часов вечера в четверг - 11 мая, на территории велозавода на Московском проспекте. С высоты третьего этажа упал 37-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте. Игорь узнал о происшедшем от своих коллег - его бригада неподалеку занимается уборкой складских помещений.

Игорь, рабочий

Ну, что упал, зацепился. Конкретно я не видел. Это ж когда было вчера. Там в другом крыле. В нашем крыле все хорошо. Видите ограждения все. А там даже не знаю, что это за люди были. Кто это откуда.

О случившемся рабочие предпочитают помалкивать, даже те, кто видел момент падения мужчины. Вероятнее всего это работник одной из фирм- подрядчиков, говорят сотрудники велозавода. Ведь многие помещения предприятие сдает в аренду.

Так, а что хоть произошло. Я слышал,  человек упал, а что там... я не интересовался. А он не в штате велозавода? - Нет. Он не в штате велозавода. Это, наверное, тебе надо найти... Это или строитель или арендатор.
 

Уточнить информацию в администрации предприятия не удалось. По контактным телефонам никто не берет трубку. В отделе продаж о ЧП знают, но комментировать, тоже не спешат. Как сообщили в отделе коммуникации управления полиции в Харьковской области по факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Сейчас сотрудниками местного отдела полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео: 

Упал с высоты третьего этажа. Подробности ЧП на велозаводе - 12.05.2017

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