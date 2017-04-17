В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина из списка Интерпола

В киевском аэропорту "Борисполь" 16 апреля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

40-летний гражданин России прилетел в Киев из Стамбула. В России его объявили в международный розыск еще в 2016 году. Мужчину обвинили в мошенничестве и собирались привлечь к уголовной ответственности по ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Задержанного передали "взаимодействующим подразделениям".

Напомним, что несколько дней назад в Одессе задержали итальянца, разыскиваемого за неуплату €180 млн налогов.