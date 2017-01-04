В Алексеевском гидропарке на дереве повесился мужчина

Информация о том, что на дереве в Алексеевском гидропарке находится тело неизвестного мужчины, поступила 3 января, около 17:00.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, погибшим оказался 48-летний местный житель.

Полиции жена умершего сообщила, что 30 декабря мужчина ушел на рыбалку и домой уже не вернулся. 2 января женщина обратилась в райотдел полиции с заявлением о пропаже мужа, а 3 января его тело было найдено рядовыми гражданами, которые прогуливались в гидропарке.

Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.